Thomas Tuchel incontrerà l' importante Jude Bellingham e altri giocatori prima del prossimo ritiro
2025-10-15 22:22:00 Il web non parla d’altro: Thomas Tuchel ha detto che contatterà Jude Bellingham e altri giocatori esclusi dalla sua ultima squadra inglese prima di fare la sua prossima selezione a novembre. I Tre Leoni sono diventati la prima, e finora unica, nazione europea ad assicurarsi un posto ai Mondiali della prossima estate grazie a una convincente vittoria per 5-0 sulla Lettonia a Riga martedì. Si tratta del sesto successo in sei partite di qualificazione per la squadra di Tuchel, che deve ancora subire gol in una partita ufficiale sotto la guida del tedesco. Il risultato più recente è arrivato in assenza di Bellingham e di molti altri giocatori di alto profilo, come Trent Alexander-Arnold, Phil Foden e Cole Palmer. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
