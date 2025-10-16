Thomas Ceccon e Alberto Razzetti impegnati nella sfida Australia-Resto del Mondo a Brisbane

Sarà spettacolo e acqua bianca il 12 dicembre al Brisbane Valley Pool, teatro della sfida in piscina tra la squadra australiana e il resto del mondo. Un confronto tra i grandi esponenti del nuoto in vasca che si preannuncia molto interessante. Posteriormente agli Europei in vasca corta in Polonia (2-7 dicembre), alcuni del Vecchio Continente saranno coinvolti. In casa Italia, risponderanno all’appello Thomas Ceccon e Alberto Razzetti, che competeranno tra le fila della compagine “The World”, forti anche dell’esperienza in terra australiana dell’inizio di questo 2025. Il campione vicentino sarà coinvolto nelle prove di velocità e nelle staffette miste, mentre Razzetti sarà coinvolto in un format particolare in cui l’ordine delle frazioni verrà svelato nel momento della partenza, denominato “mystery medley”. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Thomas Ceccon e Alberto Razzetti impegnati nella sfida Australia-Resto del Mondo a Brisbane

