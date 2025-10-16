This is me parte senza interruzioni con La ruota in coda | l’access si mimetizza con la prima serata e confonde il pubblico
La televisione è ormai diventata un flusso indistinto di programmi: l'access prime time prolungato all'infinito sfocia nella prima serata che quasi slitta a cavallo con la seconda. Una sequela di ritardi che, spesso, non lasciano al pubblico il tempo di prendere fiato, dando vita ad una staffetta che a lungo andare, pur rincorrendo lo share, potrebbe essere controproducente. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Per sempre dalla tua parte.? - facebook.com Vai su Facebook
This is me parte senza interruzioni con La ruota in coda: l’access si mimetizza con la prima serata e confonde il pubblico - La televisione è ormai diventata un flusso indistinto di programmi: l'access prime time prolungato all'infinito sfocia nella prima serata che quasi slitta ... Scrive fanpage.it