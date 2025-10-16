the weeknd arriva in italia con after hours til dawn tour a milano

La superstar mondiale certificata diamante The Weeknd ha annunciato l’ampliamento del suo tour da record e sold-out After Hours Til Dawn Stadium Tour con una serie di nuove date in Messico, Brasile, Europa e Regno Unito nel 2026. Il tour partirà lunedì 20 aprile da Città del Messico presso l’Estadio GNP Seguro, includendo tappe come Rio de Janeiro, San Paolo, Parigi, Amsterdam, Londra, Madrid, e toccherà anche l’Italia con un appuntamento allo Stadio San Siro di Milano il 24 luglio 2026. Per le date in Messico e Brasile, The Weeknd sarà accompagnato da Anitta, mentre sarà Playboi Carti ad affiancare l’artista in tutti i concerti in Europa e Regno Unito. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

