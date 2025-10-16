The teacher della musica house all' Hype per l' inaugurazione invernale

Casertanews.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

House, House, fortissimamente House” sarà il leitmotiv dell’inaugurazione invernale alla discoteca Hype di Castel Volturno. L’evento di sabato 18 ottobre dalle ore 22:00 vedrà protagonista in console “The teacher” François Kevorkian, ribattezzato dai nightclubber partenopei “’o professore”, uno. 🔗 Leggi su Casertanews.it

