The Prestige firma Nolan con magica apparizione

THE PRESTIGE Sky Suspense ore 21 Con Hugh Jackman, Christian Bale e Scarlett Johansson. Regia di Christopher Nolan. Produzione USA 2006. Durata: 2 ore LA TRAMA A Londra alla fine dell'800 si scatena la rivalità tra due prestigiatori. Robert e Alfred da ragazzi erano amici e i trucchi da palcoscenico un simpatico gioco. Ora da adulti sono diventati feroci nemici. Si rubano i segreti e anche le donne. Quando una di esse muore durante uno spettacolo di Robert, Alfred dà a lui la colpa. Avanti così fino a un'aggressione durante uno spettacolo. Non può che finire male per entrambi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - The Prestige, firma Nolan (con magica apparizione)

