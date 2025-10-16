The Prestige firma Nolan con magica apparizione

THE  PRESTIGE Sky  Suspense ore  21 Con Hugh  Jackman, Christian Bale   e Scarlett  Johansson. Regia di  Christopher Nolan. Produzione  USA  2006. Durata: 2 ore  LA TRAMA  A Londra  alla fine dell'800   si scatena  la  rivalità  tra due  prestigiatori. Robert  e  Alfred  da ragazzi  erano amici e i  trucchi  da  palcoscenico un simpatico  gioco. Ora da  adulti  sono  diventati   feroci  nemici. Si  rubano i  segreti e  anche le  donne.  Quando  una di esse  muore  durante uno  spettacolo  di Robert, Alfred  dà a lui  la  colpa. Avanti  così  fino a un'aggressione   durante  uno  spettacolo.  Non può  che   finire  male  per entrambi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

