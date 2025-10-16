The Jetsons | Jim Carrey e Colin Trevorrow per il film in live action?

Universalmovies.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attore Jim Carrey ed il regista Colin Trevorrow sono in lizza per l’adattamento live action del classico dell’animazione The Jetsons. Da noi noti anche come “ I Pronipoti “, la serie animata The Jetsons potrebbe finalmente trovata la via per il grande schermo. Secondo un articolo di Variety, infatti, pare che Warner Bros. Pictures svilupperà un adattamento live action, con Jim Carrey come protagonista e Colin Trevorrow in cabina di regia. Trevorrow, che viene dalla regia di Jurassic World – Il Dominio, dirigerà il film su una sceneggiatura firmata da Joe Epstein, entrambi ad oggi ancora dati in trattativa per il ruolo. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

the jetsons jim carrey e colin trevorrow per il film in live action

© Universalmovies.it - The Jetsons | Jim Carrey e Colin Trevorrow per il film in live action?

Contenuti che potrebbero interessarti

the jetsons jim carreyJim Carrey in trattative per il live action di The Jetsons - I The Jetsons, storico cartone animato, avrà un live action: Jim Carrey in trattative per il ruolo da protagonista ... Da ciakgeneration.it

the jetsons jim carreyJim Carrey protagonista del film live action della serie animata I pronipoti? - Il film sarà prodotto da Warner e diretto da Colin Trevorrow (Jurassic World). Riporta msn.com

the jetsons jim carreyJim Carrey possibile protagonista di The Jetsons, il film live-action tratto dalla serie animata - Barbera, sarà alla base di un nuovo progetto che verrà diretto da Colin Trevorrow. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: The Jetsons Jim Carrey