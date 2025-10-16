The Iris Affair – Missione ad alto rischio | da domani su Sky e NOW il nuovo thriller di Neil Cross

Una misteriosa tecnologia in grado di cambiare il destino del mondo, una brillante mente chiamata a decifrarne il segreto e una spietata cospirazione internazionale pronta a tutto pur di fermarla: arriva da domani, 17 ottobre, su Sky Atlantic e in streaming su NOW The Iris Affair – Missione ad alto rischio, la nuova serie Sky Original creata e diretta da Neil Cross, già autore dell’acclamato Luther con Idris Elba, vincitore del Golden Globe. La serie, un tech thriller in otto episodi, vede protagonista Niamh Algar ( Mary & George, The Virtues ) nel ruolo di Iris Nixon, una donna dal talento straordinario per la risoluzione di enigmi, affiancata da Tom Hollander ( The White Lotus, Feud: Capote vs. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

