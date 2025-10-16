The Flash il regista Andy Muschietti non si pente | Ne andiamo fieri la gente ne ha parlato male senza averlo visto

Impegnato a promuovere la serie IT: Welcome to Derry, il regista Andy Muschietti è tornato sul fiasco di The Flash: cerca di metterselo alle spalle, ma il film gli piace ancora e attacca chi ne ha parlato male a prescindere, per moda, senza avergli dato una possibilità. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - The Flash, il regista Andy Muschietti non si pente: "Ne andiamo fieri, la gente ne ha parlato male senza averlo visto"

