The Diplomat – Stagione 3 | la spiegazione del finale | chi ha rapito Poseidon?
La terza stagione della serie Netflix The Diplomat riprende immediatamente dopo il finale della seconda stagione. L’ultima volta che abbiamo visto Kate Wyler, stava affrontando la vicepresidente Grace Penn riguardo alle sue azioni con la HMS Courageous, mentre parlava del proprio desiderio di diventare vicepresidente. A sua insaputa, suo marito Hal ha chiamato la Casa Bianca, mettendosi in contatto diretto con il presidente Rayburn, al quale ha raccontato tutto del tradimento di Grace. Hal sapeva che avrebbe avuto un effetto significativo sul presidente, ma non aveva previsto che la notizia sul suo vicepresidente lo avrebbe ucciso. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
