The Diplomat? Ecco 8 serie che ti piaceranno sicuramente

Immersa in decisioni che potrebbero avere un impatto su milioni di persone, The Diplomat segue Kate Wyler, ambasciatrice degli Stati Uniti nel Regno Unito. La serie thriller politica di Netflix creata da Debora Cahn vede Kate Wyler destreggiarsi non solo tra i doveri e le responsabilità ufficiali come nuova ambasciatrice. Dal dover affrontare crisi internazionali che potrebbero avere effetti di vasta portata alla formazione di alleanze strategiche con nazioni e sette a Londra, la serie fonde facilmente elementi di suspense, mistero e dramma politico. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

The Diplomat continua a essere una delle migliori serie tv di Netflix. La terza stagione, disponibile da oggi, riprende esattamente da dove si era interrotta la seconda. Non vi dirò chi è morto e nemmeno chi è il "colpevole", ma Debora Cahn, la creatrice di The - X Vai su X

Le #serietv della settimana dal 12 al 18 ottobre. Arrivano Task, The Iris Affair, The Diplomat e di notte su Canale 5 Brilliant Minds Qui sotto la guida della settimana - facebook.com Vai su Facebook

The Diplomat 3: trama, cast, finale, dove è girato la serie tv in onda su Netflix - Dopo la morte del presidente, Kate affronta scelte difficili. Si legge su maridacaterini.it

"The Diplomat 3": il thriller politico con Keri Russell conferma tutta la sua qualità - “The Diplomat” racconta la storia di Kate Wyler, una donna che deve imparare a gestire una nuova posizione di potere come ambasciatrice degli Stati Uniti mentre risolve crisi internazionali, crea ... Lo riporta today.it

The Diplomat 3, recensione: torna una delle serie Netflix meglio scritte (e non mancano i colpi di scena) - Keri Russell e Rufus Sewell sono ancora le star di The Diplomat, affiancati da Allison Janney e Bradley Whitford. Come scrive msn.com