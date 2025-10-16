The Diplomat 3 recensione | torna una delle serie Netflix meglio scritte e non mancano i colpi di scena

Keri Russell e Rufus Sewell sono ancora le star dello show, affiancati da Allison Janney e Bradley Whitford. Al centro, il ruolo dell'uomo e della donna in politica e nel quotidiano. In streaming. The Diplomat è una delle migliori serie Netflix. La protagonista Kate Wyler è uno dei personaggi femminili meglio scritti (ed interpretati) dell'ultimo decennio. Il political drama è uno dei più onesti ritratti di un rapporto uomo-donna nella società contemporanea. Peccato che nel catalogo sempre più affollato della piattaforma bisogni scavare per trovare i gioielli, ma qui siamo di fronte ad una scrittura brillante. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

