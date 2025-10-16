The Diplomat 3 recensione | torna una delle serie Netflix meglio scritte e non mancano i colpi di scena
Keri Russell e Rufus Sewell sono ancora le star dello show, affiancati da Allison Janney e Bradley Whitford. Al centro, il ruolo dell'uomo e della donna in politica e nel quotidiano. In streaming. The Diplomat è una delle migliori serie Netflix. La protagonista Kate Wyler è uno dei personaggi femminili meglio scritti (ed interpretati) dell'ultimo decennio. Il political drama è uno dei più onesti ritratti di un rapporto uomo-donna nella società contemporanea. Peccato che nel catalogo sempre più affollato della piattaforma bisogni scavare per trovare i gioielli, ma qui siamo di fronte ad una scrittura brillante. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Le #serietv della settimana dal 12 al 18 ottobre. Arrivano Task, The Iris Affair, The Diplomat e di notte su Canale 5 Brilliant Minds Qui sotto la guida della settimana - facebook.com Vai su Facebook
The Diplomat 3, recensione: torna una delle serie Netflix meglio scritte (e non mancano i colpi di scena) - Keri Russell e Rufus Sewell sono ancora le star di The Diplomat, affiancati da Allison Janney e Bradley Whitford. Scrive movieplayer.it
"The Diplomat 3": il thriller politico con Keri Russell conferma tutta la sua qualità - “The Diplomat” racconta la storia di Kate Wyler, una donna che deve imparare a gestire una nuova posizione di potere come ambasciatrice degli Stati Uniti mentre risolve crisi internazionali, crea ... Secondo today.it
The Diplomat 3 - Il terzo capitolo della serie politica candidata agli Emmy, creata da Debora Cahn con protagonisti Keri Russell e Rufus Sewell ... Riporta today.it