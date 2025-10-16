the boys uno dei produttori ha brutte notizie per i fan di diabolical

La serie animata uscita nel 2022 non tornerà con una nuova stagione, nonostante fosse stato annunciato come un progetto di natura antologica, e ha spiegato anche i motivi della decisione. The Boys, come noto, terminerà con la quinta stagione. Tuttavia, il franchise sembra destinato a continuare grazie agli spin-off The Boys: Mexico, Vought Rising e Gen V. La serie Prime Video ha potuto contare però anche su uno spin-off animato, The Boys: Diabolical, anche se sono passati tre anni dalla messa in onda della prima serie di episodi. Il sito The Wrap ha recentemente avuto un incontro con Eric Kripke, showrunner e produttore esecutivo del franchise di Prime Video, e ha scoperto a che punto sono i piani per raccontare altre storie una volta conclusa la serie principale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

