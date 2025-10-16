The Black Phone | origini e significato della maschera di Grabber spiegati

Lo sceneggiatore di The Black Phone, C. Robert Cargill, parla delle origini della maschera di Grabber e di come questa sia significativa per definire il background del personaggio. Dopo il successo di Sinister nel 2012, Cargill ha collaborato nuovamente con il regista di Doctor Strange, Scott Derrickson, per adattare il terrificante racconto breve di Joe Hill per il grande schermo. Con Ethan Hawke e un cast di giovani attori di spicco che include Mason Thames e Madeleine McGraw, The Black Phone ha ricevuto recensioni positive e ha avuto un incredibile successo al botteghino, incassando oltre 23 milioni di dollari nel suo primo weekend negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Cinefilos.it