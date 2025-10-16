The Black Phone | la spiegazione del finale del film con Ethan Hawke
The Black Phone rivela gli elementi soprannaturali e il destino di Grabber. The Black Phone segue Finney (Mason Thames), un tranquillo ragazzo di 13 anni che ha un problema con i bulli. Quando diventa il sesto ragazzo ad essere rapito da un serial killer chiamato “The Grabber” ( Ethan Hawke ) e rinchiuso in uno scantinato insonorizzato, fa tutto il possibile per ritrovare la strada per tornare dalla sua sorellina, Gwen (Madeleine McGraw). Tuttavia, trova un aiuto inaspettato nel telefono nero conservato nella sua cella sotterranea. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
Scopri altri approfondimenti
Black Phone 2 – Recensione https://voto10.it/cinema/recensioni-film/black-phone-2-recensione/… - X Vai su X
Oltre al nuovo film di Luca Guadagnino, escono anche Per te (PiperFilm), Amata (01), Black Phone 2 (Universal), Eddington (I Wonder) e molto altro - facebook.com Vai su Facebook
The Black Phone: la spiegazione del finale del primo film, in attesa del sequel - Il celebre villain di The Black Phone tornerà nel sequel in uscita il 16 ottobre: ma come si era concluso il primo film? cinema.everyeye.it scrive
The Black Phone 2 conquista Rotten Tomatoes: svelato il voto della critica - Scoprite quanto ha ottenuto all'esordio su Rotten Tomatoes The Black Phone 2, nuovo film horror di Scott Derrickson. Secondo cinema.everyeye.it
The Black Phone 2: il film con Ethan Hawke si arricchisce di una giovane star - Il sequel di The Black Phone porta sul grande schermo nuovi misteri e volti noti, con il ritorno di Ethan Hawke nel ruolo principale. Riporta movieplayer.it