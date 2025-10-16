Thailandia Sudafrica e Australia | tre Paesi in tre libri

“Ogni volta, prima di cominciare a scuoiarla, rimanevo fermo a una certa distanza, esitante, e fissavo il cadavere da lontano. Ci voleva sempre più tempo del dovuto prima che trovassi il coraggio di avvicinarmi, girarle attorno e accovacciarmi accanto. E alla fine, dopo una lunga esitazione, le aprivo la bocca, le osservavo con attenzione i denti, perfino la lingua, rossa e incredibilmente ruvida.” Una storia vecchia come la pioggia, di Saneh Sangsuk (traduzione di Alice Cola; Utopia Editore), è un romanzo ambientato in un remoto villaggio della Thailandia, ai margini della giungla, minacciato dalle inondazioni e dall’avanzare inesorabile del progresso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Thailandia, Sudafrica e Australia: tre Paesi in tre libri

