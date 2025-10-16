Tg Green 16 ottobre – Meno inquinamento e più risparmio grazie all' efficienza energetica
Con l’ efficienza energetica l’Italia risparmia 4,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio all’anno, le associazioni ambientaliste presentano un nuovo reclamo all’Ue sul Ponte sullo Stretto di Messina, e quasi 7 milioni di italiani vivono senza il servizio di fognatura. Ecco gli argomenti del Tg Green di questa settimana. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
