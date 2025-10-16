Tfr in Manovra 2026 l’accelerazione del pagamento della buonuscita

Nella Manovra 2026 si sta facendo largo l'ipotesi di adottare un nuovo meccanismo di pagamento del Trattamento di fine rapporto (Tfr) dei dipendenti pubblici. L'obiettivo del governo è quello di accelerare le fasi del versamento agli ex lavoratori del pubblico impiego che vanno in pensione, in tutto 200 mila all'anno. Le attuali procedure prevedono che solo una quota della buonuscita sia versata passato un anno dal ritiro dal lavoro. Le ulteriori rate del Tfr impiegano altro tempo per essere regolate. Non si riscontrerebbero, inoltre, soluzioni definitive dal prestito dell'Inps erogato sul pagamento del Trattamento di fine rapporto.

