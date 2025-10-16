Tether | Vogliamo riportare la Juventus ai vertici del calcio mondiale mettendo i tifosi al centro di questo percorso Il comunicato ufficiale dopo la lista per il CdA

Tether, dopo aver presentato la sua lista di candidati per il CdA della Juventus, ha emesso questo comunicato ufficiale. Dopo aver presentato la sua lista per l’ingresso nel Consiglio di Amministrazione (CdA) della Juventus, la società Tether ha reso noto questo comunicato ufficiale per spiegare di essere « impegnata a diventare una forza positiva di cambiamento all’interno del Club, un obiettivo racchiuso nel nostro principio guida: “Make Juventus Great Again” ». QUI: SCANAVINO LASCIA LA JUVE, IL COMUNICATO LEGGI ANCHE: Juventus, i conti di nuovo sotto la lente della UEFA: aperta un’inchiesta per il Fair Play Finanziario. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tether: «Vogliamo riportare la Juventus ai vertici del calcio mondiale, mettendo i tifosi al centro di questo percorso». Il comunicato ufficiale dopo la lista per il CdA

