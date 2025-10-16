Tether Juve, consolida il secondo posto tra gli azionisti: il colosso delle criptovalute sale all’11,5%. Una scalata che non si arresta, una presenza sempre più forte e influente. Il colosso delle criptovalute Tether ha aumentato la sua partecipazione nella Juve, consolidando la sua posizione di secondo azionista del club. Come emerge dal fascicolo di bilancio al 30 giugno 2025, la società guidata dal CEO Paolo Ardoino è salita al 11,5% del capitale sociale. L’operazione, avvenuta lo scorso 31 luglio, ha visto Tether passare dal precedente 10,7% all’attuale 11,5% (pari al 7,0% dei diritti di voto), rafforzando ulteriormente la sua posizione alle spalle della holding Exor della famiglia Agnelli-Elkann, che detiene il 65,4% del capitale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Tether Juve, la scalata di continua: ora detiene l’11,5% e presenterà una lista per il CdA. Importanti aggiornamenti