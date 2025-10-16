Tether, colosso delle stablecoin, è salita alll’ 11,5 per cento della Juventus. Lo ha certificato un fascicolo di bilancio aggiornato al 30 giugno 2025 del club bianconero. Come spiegato da Calcio e Finanza, nel documento si legge: «Juventus è controllata da Exor N.V. società di diritto olandese con sede ad Amsterdam (Olanda), quotata sul mercato Euronext Amsterdam, mercato regolamentato organizzato e gestito da Euronext Amsterdam N.V., che detiene il 65,4% del capitale sociale (pari al 78,9% dei diritti di voto). Exor è una delle principali società di investimento europee ed è controllata dalla Giovanni Agnelli B. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Tether acquisisce altre quote della Juventus