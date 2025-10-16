Testa

Internazionale.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tanto per ricordarsi cosa passa per la testa dei miliardari che governano il mondo. Peter Thiel ha inventato PayPal, è stato tra i primi investitori di Facebook e ha cofondato. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

testa

© Internazionale.it - Testa

Altri contenuti sullo stesso argomento

testaMercato globale in ripresa, l’Europa in testa - Secondo il Global House Price Index di Knight Frank, otto dei dieci mercati con i maggiori rialzi nel secondo trimestre 2025 sono europei ... Secondo ilsole24ore.com

testaLa sorella di Taormina: "Paolo disse 'Non litigate' ed è stato sparato in testa" - Sofia Taormina agli inquirenti: "La pistola io l'ho vista. Segnala rainews.it

testaBufera Sabalenka, a Wuhan gesto violento e fuori di testa: "Orribile e pericoloso", il commento è tutto - Non è riuscita nella difesa del titolo Aryna Sabalenka, che sul cemento di Wuhan è stata rimontata in semifinale da Jessica Pegula (6- Segnala tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Testa