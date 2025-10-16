Test fai-da-te in farmacia | guida completa tra miti e certezze
Roma - Cosa misurano davvero autotest e screening rapidi, quando sono affidabili, quali sono i limiti, che costi aspettarsi e quando chiedere conferma in laboratoriospecialista. I test rapidi sono nati per dare risposte rapide a domande precise: hai un’infezione in corso? sei nel periodo fertile? la tua glicemia è fuori range? Funzionano se rispetti istruzioni, finestre temporali e condizioni del campione. Sono strumenti di screening: comodi, riservati, utili per decidere il passo successivo — che resta la valutazione medica. Antigenici COVID-19 Rilevano antigeni del SARS-CoV-2. La sensibilità è migliore nei sintomatici testati presto; la specificità alta sostiene l’attendibilità di molti positivi. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
