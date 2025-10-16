Terzo settore cooperativa Pepita scelta per iniziativa ‘Connessioni al Femminile’ di Baci Perugina

Periodicodaily.com | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – La cooperativa sociale Pepita ETS è stata scelta nell’ambito del bando "Connessioni al Femminile per il Cambiamento", promosso da Nestlé con Baci Perugina, in collaborazione con Rete del Dono e Cesvol. L’annuncio ufficiale è stato dato durante la conferenza stampa tenutasi oggi presso lo stabilimento Perugina di San Sisto (Perugia), alla presenza delle . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

terzo settore cooperativa pepitaTerzo settore, cooperativa Pepita scelta per iniziativa 'Connessioni al Femminile' di Baci Perugina - Domani 17 ottobre Pepita lancerà la propria campagna di crowdfunding su Rete del Dono, con l’obiettivo di coinvolgere attivamente la cittadinanza. Scrive adnkronos.com

terzo settore cooperativa pepitaTerzo settore, ogni euro erogato genera 3 euro di benefici sociali - Le iniziative finanziate nel 2024 da Intesa Sanpaolo hanno sostenuto 5 mila lavoratori per un impatto di 511 milioni di euro ... Segnala ilsole24ore.com

Terzo Settore: gli impatti della riforma - analizzandone gli impatti, i vantaggi e le opportunità per enti no- Lo riporta ipsoa.it

Cerca Video su questo argomento: Terzo Settore Cooperativa Pepita