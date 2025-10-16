Terzo settore cooperativa Pepita scelta per iniziativa ‘Connessioni al Femminile’ di Baci Perugina
(Adnkronos) – La cooperativa sociale Pepita ETS è stata scelta nell’ambito del bando "Connessioni al Femminile per il Cambiamento", promosso da Nestlé con Baci Perugina, in collaborazione con Rete del Dono e Cesvol. L’annuncio ufficiale è stato dato durante la conferenza stampa tenutasi oggi presso lo stabilimento Perugina di San Sisto (Perugia), alla presenza delle . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Contenuti che potrebbero interessarti
? #RassegnaStampa #Terzosettore, ogni euro erogato genera 3 euro di benefici sociali. Le iniziative finanziate nel 2024 da Intesa Sanpaolo hanno sostenuto 5 mila lavoratori per un impatto di 511 milioni di euro. - X Vai su X
Manovra, Terzo settore al governo: «Bene se il 5 per mille cresce, il punto restano Iva e tasse». L’annuncio di 85 milioni di euro in più nel prossimo budget del 5 per mille. L’apprezzamento del Terzo settore, che però sottolinea: «Speriamo sia solo l’inizio e ch - facebook.com Vai su Facebook
Terzo settore, cooperativa Pepita scelta per iniziativa 'Connessioni al Femminile' di Baci Perugina - Domani 17 ottobre Pepita lancerà la propria campagna di crowdfunding su Rete del Dono, con l’obiettivo di coinvolgere attivamente la cittadinanza. Scrive adnkronos.com
Terzo settore, ogni euro erogato genera 3 euro di benefici sociali - Le iniziative finanziate nel 2024 da Intesa Sanpaolo hanno sostenuto 5 mila lavoratori per un impatto di 511 milioni di euro ... Segnala ilsole24ore.com
Terzo Settore: gli impatti della riforma - analizzandone gli impatti, i vantaggi e le opportunità per enti no- Lo riporta ipsoa.it