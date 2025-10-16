Terrorismo islamico indagato a 18 anni | nel suo pc anche manuali per fabbricare esplosivi
Ravenna, 16 ottobre 2025 – Ha compiuto 18 anni, da minorenne è diventato maggiorenne. E così il giovane, già individuato quest’estate durante un’operazione nazionale sul terrorismo minorile in contesti di radicalizzazione ideologica, è ora stato collocato in comunità. A eseguire l ’ordinanza di misura cautelare, emessa dal gip del tribunale dei minorenni di Bologna su richiesta della procura minorile, è stata la polizia di Stato e in particolare la Digos di Bologna. Il giovane, neo 18enne di origini magrebine, è indagato per associazione con finalità di terrorismo. L’attività scaturisce dall’analisi effettuata dalla direzione centrale della polizia di prevenzione, anche a partire da informazioni condivise dal law enforcement internazionale, che hanno condotto all’individuazione di un giovane internauta attivo nell’acquisizione e diffusione - anche in gruppi Whatsapp - di contenuti propagandistici dello Stato Islamico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
