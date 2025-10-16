Terrore al Liceo Marconi | studenti si sentono male e scuola evacuata | VIDEO

Abruzzo24ore.tv | 16 ott 2025

Pescara - Intervento d’emergenza a Pescara, ambulanze e forze dell’ordine mobilitate dopo l’odore sospetto in aula: decine di giovani soccorsi e locali sigillati Un clima di allarme ha colto di sorpresa il Liceo Marconi questa mattina, quando alcuni studenti hanno segnalato malori lievi dopo aver inspirato una sostanza sprigionata — presumibilmente — in una delle aule dell’istituto. Alla prima segnalazione è scattato immediatamente il protocollo di emergenza: sul posto sono accorse tre ambulanze, i vigili del fuoco e agenti della polizia. L’istituto è stato evacuato rapidamente: centinaia di ragazzi sono usciti in assetto controllato per ricevere assistenza medica. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

terrore al liceo marconi studenti si sentono male e scuola evacuata video

© Abruzzo24ore.tv - Terrore al Liceo Marconi: studenti si sentono male e scuola evacuata | VIDEO

