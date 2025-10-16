Terrore al Liceo Marconi | studenti si sentono male e scuola evacuata | VIDEO

Pescara - Intervento d’emergenza a Pescara, ambulanze e forze dell’ordine mobilitate dopo l’odore sospetto in aula: decine di giovani soccorsi e locali sigillati Un clima di allarme ha colto di sorpresa il Liceo Marconi questa mattina, quando alcuni studenti hanno segnalato malori lievi dopo aver inspirato una sostanza sprigionata — presumibilmente — in una delle aule dell’istituto. Alla prima segnalazione è scattato immediatamente il protocollo di emergenza: sul posto sono accorse tre ambulanze, i vigili del fuoco e agenti della polizia. L’istituto è stato evacuato rapidamente: centinaia di ragazzi sono usciti in assetto controllato per ricevere assistenza medica. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Terrore al Liceo Marconi: studenti si sentono male e scuola evacuata | VIDEO

Altri contenuti sullo stesso argomento

? Oggi incontriamo alcuni dei ragazzi del Liceo Morgnagni che in queste giornate ci stanno affiancando per l’alternanza scuola-lavoro. In questa puntata sono con noi Sveva, Irene ed Elena! Puntata ora disponibile: https://open.spot - facebook.com Vai su Facebook

Liceo evacuato, gli studenti: «Lacrime agli occhi e difficoltà a respirare, abbiamo avuto paura» - Poi qualcuno di noi ha cominciato ad avvertire una forte lacrimazione agli occhi». Scrive ilmessaggero.it

Pescara, liceo Marconi evacuato: malori per sostanza lanciata in aula - Il liceo Marconi di Pescara è stato evacuato questa mattina dopo che alcuni studenti e studentesse hanno avvertito lievi malori per aver probabilmente inalato una sostanza lanciata dentro un'aula dell ... Come scrive tg24.sky.it

Pescara, evacuato il liceo Marconi: sostanza intossicante dalle condotte di aerazione. Paura e malori per ragazzi e prof. «Concreto pericolo per la salute» - Poco dopo il suono della campanella, infatti, secondo le prime ricostruzioni alcuni alunni di una classe avrebbero iniziato ... Si legge su msn.com