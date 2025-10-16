Terribile incidente a Montanaro | scontro tra furgone e moto morto il centauro
Un terribile incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 16 ottobre 2025, in strada Pogliani a Montanaro. Da una prima ricostruzione, una moto guidata da un ragazzo è scivolata finendo sotto un furgone. Il giovane è morto sul colpo. Inutili tutti i soccorsi da parte dei sanitari del 118. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
TERRIBILE INCIDENTE Auto precipita giù sulla Statale 272 vicino San Marco in Lamis - facebook.com Vai su Facebook
Terribile #incidente, auto si schianta contro un #elefante lungo l’autostrada #BulawayoGweru: muore un deputato dell’opposizione - X Vai su X
Terribile incidente a Montanaro: scontro tra furgone e moto, morto il centauro - Un terribile incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 16 ottobre 2025, in strada Pogliani a Montanaro. Da torinotoday.it
E’ Patrick Magnano l’uomo morto nel terribile tamponamento sull’autostrada del Brennero - Sull’A22 del Brennero perde la vita Patrick Magnano, 39 anni di Piasco, in un violento scontro con un mezzo pesante. Da quotidianopiemontese.it