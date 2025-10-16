Terribile incidente a Montanaro | scontro tra furgone e moto morto il centauro

Un terribile incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 16 ottobre 2025, in strada Pogliani a Montanaro. Da una prima ricostruzione, una moto guidata da un ragazzo è scivolata finendo sotto un furgone. Il giovane è morto sul colpo. Inutili tutti i soccorsi da parte dei sanitari del 118. 🔗 Leggi su Torinotoday.it