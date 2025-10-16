Terremoto Lega | Zaia minaccia di diventare un problema dopo i tre no di Roma

Luca Zaia Una deflagrazione a pochi giorni dal voto. Il governatore del Veneto, Luca Zaia, lancia un ultimatum al centrodestra, denunciando la messa al bando della sua persona e del suo consenso dalla campagna elettorale per le prossime regionali. L’uscita, durissima, arriva mentre il candidato ufficiale della coalizione, Alberto Stefani, si appresta a scendere in campo. E mentre dalla Lombardia arriva la voce di un altro governatore leghista, Attilio Fontana, che plaude alla statura di Zaia ma con cautela. La frattura nel Carroccio. “Trovo strano”, ha affermato Zaia con tono tagliente, “che un governatore uscente con oltre il 70% di consensi – dati i vostri sondaggi – si ritrovi, prima, ad avere negata la candidatura, poi, una lista civica che porterebbe voti al centrodestra e, infine, persino la possibilità di mettere il proprio nome sul simbolo”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Terremoto Lega: Zaia minaccia di “diventare un problema” dopo i tre no di Roma

