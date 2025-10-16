Terremoto all’alba scossa di magnitudo 4.5 Cosa succede
Una scossa di terremoto è stata registrata questa mattina al largo della costa orientale di Creta, in Grecia. Secondo i dati diffusi dall’ INGV, il sisma ha avuto una magnitudo mb 4.5 ed è stato localizzato a una profondità di 17 chilometri, con epicentro in mare aperto. L’evento si è verificato alle 06:20 ora italiana (07:20 locali) ed è stato avvertito distintamente in diverse località della parte orientale dell’isola, senza tuttavia provocare danni a persone o edifici. Creta si trova in una delle aree più sismicamente attive del Mediterraneo, dove la placca africana si muove verso nord-est e scivola sotto quella eurasiatica, generando una costante tensione geologica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
