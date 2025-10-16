Terre rare l’Europa batte un colpo contro la Cina E gioca di sponda con gli Usa

Un colpo di reni, un battito, forse frutto del più primordiale degli istinti, quello di sopravvivenza. L’Europa avviluppata nel torpore, reagisce dinnanzi all’improvvisa e, per certi versi, micidiale stretta cinese sulle terre rare. Come noto, nei giorni scorsi, in reazione all’innalzamento del livello di scontro commerciale con gli Stati Uniti, Pechino ha deciso nel giro di ventiquattro ore di imporre a chi compra minerali critici dalle miniere cinesi sparse per il mondo, di inoltrare richiesta formale allo stesso governo del Dragone. Il quale si riserva se accettare o meno. Il problema c’è. Perché se è vero che gli Stati Uniti hanno da tempo avviato lo sganciamento dalle forniture cinese, il resto del mondo è nei guai. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Terre rare, l’Europa batte un colpo contro la Cina. E gioca di sponda con gli Usa

Argomenti simili trattati di recente

Terre rare e non solo: nella guerra commerciale tra Usa e Cina, Pechino è favorita e l’Europa ha molto da perdere. Trump alterna facce truci e sorrisi affabili con Xi Jinping. Che si fa forte del monopolio mondiale per quel che riguarda materiali fondamentali pe - facebook.com Vai su Facebook

Terre rare e non solo: nella guerra commerciale tra Usa e Cina, Pechino è favorita e l’Europa ha molto da perdere. Trump alterna facce truci e sorrisi affabili con Xi Jinping. - X Vai su X

La Cina domina le terre rare. E vuole continuare: ecco tutti i modi in cui Pechino mantiene il controllo mondiale - C'è un ingrediente che al momento sta giocando un ruolo decisivo nei complicati negoziati commerciali tra Stati Uniti e Cina: le terre rare. Segnala wired.it

TERRE RARE E GUERRA DEI CHIP/ “Usa e Cina si dividono il mondo, Ue vittima designata (dal suo green)” - Si va verso il decoupling e due blocchi economici Gli USA offrono chip in cambio di terre rare ... Secondo ilsussidiario.net

Un'alternativa alle terre rare. A Venezia una startup usa l'AI per sperimentare nuove leghe - Al momento, il monopolio di queste materie prime fondamentali è in mano principalmente alla Cina, ... Secondo huffingtonpost.it