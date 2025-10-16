Terre rare così la Cina può mettere al muro l’industria militare Usa

La Cina ha annunciato restrizioni all’esportazione di terre rare destinate all’uso militare da parte di Paesi stranieri, una mossa che potrebbe avere conseguenze significative per l’industria della difesa statunitense. Secondo il Ministero del Commercio cinese, dal 9 ottobre non verranno più concesse licenze per materiali diretti a eserciti stranieri o a società che producono tecnologie con finalità belliche. Per Gracelin Baskaran, analista del Center for Strategic and International Studies, si tratta della prima restrizione mirata al comparto difesa. Una scelta definita “una tattica negoziale molto potente” che rischia di mettere in discussione la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Terre rare, così la Cina può mettere al muro l’industria militare Usa

