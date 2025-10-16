Terranuova Bracciolini si prepara ad accogliere una nuova edizione del Moby Dick Festival
Arezzo, 16 ottobre 2025 – , in programma dal 24 al 26 ottobre 2025 all'Auditorium Le Fornaci. Giunto alla sua ottava edizione, il festival torna a essere il laboratorio di pensiero e di incontro che negli anni lo ha reso un crocevia di idee, storie e sguardi sul mondo. Il tema scelto per quest'anno, “Al posto degli altri”, mette al centro il gesto, tanto semplice quanto rivoluzionario, di spostare lo sguardo fuori da sé. Come spiega Elisa Sommaruga, direzione artistica del festival: "Il festival Al posto degli altri esplora l'urgenza di un cambio di prospettiva, la necessità di uno sguardo fuori da sé. 🔗 Leggi su Lanazione.it
