Terni tesserino rider | Primo comune in Italia che si è mosso sul tema Ora stiamo pressando anche la Regione ma è in clamoroso ritardo
La giunta comunale di Terni ha approvato a fine settembre la nuova regolamentazione dei rider - ossia i lavoratori che svolgono attività per la consegna a domicilio di prodotti - disponendo la necessità che i rider si dotino di un apposito tesserino identificativo. Un unicum nel territorio. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
