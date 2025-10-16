Terni ‘Sweet Pampepato’ | Promuove il dolce identitario Daniele Persegani Tessa Gelisio e Paolo Massobrio tra gli ospiti

Ternitoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una festa per le vie del centro cittadino si svilupperà tra il 21 e 23 novembre. La seconda edizione di ‘Sweet Pampepato’ trae le sue origini da un debutto connotato da numeri davvero sensazionali. Oltre 70 mila persone parteciparono alla scorsa edizione, diventando l’evento di maggiore. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

