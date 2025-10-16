Terni Stefano Bandecchi in Campania candida Maria Rosaria Boccia | La sua partecipazione porterà risultati preoccupanti per le sinistre e le destre socialiste
Il sindaco di Terni Stefano Bandecchi sta continuando il suo impegno per la campagna elettorale in Campania, dove è candidato a Presidente della Giunta regionale nelle votazioni del 23 e 24 novembre 2025. L'ultimo colpo di scena è quello della candidatura nelle proprie liste di Maria Rosaria. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
#Polizia #Postale #Terni: al #vertice c’è Stefano #Rossetti https://umbriaon.it/polizia-postale-terni-al-vertice-ce-stefano-rossetti/… #responsabile #poliziadiStato #poliziaPostale #nomina - X Vai su X
Provincia di Terni ? Nota a firma di Maria Elena Gambini, portavoce del Presidente della Provincia di Terni, Stefano Bandecchi Terni, 7 ottobre 2025 Si è tenuta oggi, presso la sede della Provincia di Terni, l’Assemblea dei Sindaci convocata dal Preside - facebook.com Vai su Facebook
Maria Rosaria Boccia si candida con Bandecchi: il sì mentre il sindaco di Terni fa il pizzaiolo a Napoli - L’annuncio è arrivato ieri, mercoledì 15 ottobre, a Napoli, durante la visita del leader di ... Si legge su corrieredellumbria.it
Elezioni Campania, Bandecchi convince Boccia ma resta lui il candidato presidente - Coinvolta nell’affaire Sangiuliano, l’ex ministro della Cultura, Maria Rosaria Boccia, dopo settimane di corteggiamento ha accettato la proposta di Stefano Bandecchi: sarà nella lista a sostegno della ... Scrive umbria24.it
Maria Rosaria Boccia si candida con Bandecchi in Campania: possibile sfida con Gennaro Sangiuliano - L'imprenditrice napoletana correrà alle elezioni regionali con il movimento guidato dal sindaco di Terni (ma non dovrebbe essere capolista). Da today.it