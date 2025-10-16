Terni muore dopo otto mesi dall’incidente in via Narni | addio a Mauro Satolli
È deceduto lunedì 13 ottobre mattina nella Rsa Santo Stefano di Foligno Mauro Satolli, 72enne ternano, rimasto vittima di un grave incidente stradale lo scorso 8 febbraio a Terni. A riportarlo in prima battuta è il “Corriere dell'Umbria”.L’uomo era stato investito da un pick-up Mitsubishi mentre. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
