Terni cimiteri comunali | Nuove scale di accesso ai loculi Miglioriamo l’ingresso ai padiglioni

“Garantire adeguate condizioni di sicurezza a tutti i padiglioni dei cimiteri”. Un messaggio chiaro e contenuto all’interno della delibera di giunta risalente allo scorso 10 ottobre. Il documento definisce le linee guida dell’accordo quadro (importo 182 mila euro) che di fatto fa seguito ai. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

#Terni, #cimiteri: 182 mila euro per le #scale. «Risultano mancanti, non utilizzabili o non conformi» - X Vai su X

Terni - Festa in casa Asd Golf Terni: festeggiato il 30° compleanno in località Vallantica. «Nata nel 1994, si è sempre impegnata nella disciplina dello sport del golf nel territorio Ternano con progetti che hanno coinvolto tutti, dalle scuole agli enti pubblici anche - facebook.com Vai su Facebook

Terni, nuove regole per il cimitero islamico di Collescipoli - Altre non rispettavano la regolamentazione della posizione come l’avevamo richiesta. Da ilmessaggero.it

Terni, il giorno del consiglio comunale aperto sul Nuovo Ospedale: via al confronto - In scaletta appaiono i nomi di Laura Pernazza, Federico Novelli ed Enrico Melasecche, e poi quelli dei rappresentanti della Cgil e della Cisl. Si legge su corrieredellumbria.it

Terni, più facile trovare i defunti nei cimiteri con Aldilapp - ‘Aldilapp’ è un’applicazione dall’utilizzo semplice e intuitivo, che risponde a varie esigenze, di cui si è dotato il Comune di Terni, il primo ad ... Come scrive ilmessaggero.it