Ternana una nuova settimana di festeggiamenti per il centenario rossoverde IL PROGRAMMA

Ternitoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuova settimana a tinte rossoverdi per la città di Terni, che continuerà a festeggiare il centenario della Ternana calcio nelle iniziative “Un Secolo da Fere”. Gli eventi prenderanno il via sabato 18 ottobre, ma già da giovedì 16 inizieranno i preparativi con il montaggio del palco in piazza. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

