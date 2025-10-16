C’è sempre grande voglia di Ternana. Lo conferma la positiva partenza della campagna abbonamenti, con la fase di prelazione riservata a coloro che avevano sottoscritto la tessera la scorsa stagione. Si confida in un buon successo anche per la vendita libera che scatterà da sabato prossimo. I mini abbonamenti per le Curve Est e Sud, validi soltanto per 5 partite, offrono lo spunto per guardare alla realizzazione del nuovo " Liberati ". I due settori, in base al programma dei lavori che dovrebbe essere presentato dalla "Stadium" al Comune entro fine 2025), previo via libera saranno i primi a essere demoliti, si ipotizza in gennaio-febbraio in parallelo con lo smantellamento dell’antistadio "Giorgio Taddei" sulla cui area sarà allestito il cantiere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ternana, sale l’entusiasmo. Gli abbonamenti decollano