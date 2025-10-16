Terme di Acireale un nuovo pozzo per superare le criticità legate alle vecchie strutture

16 ott 2025

Lo scavo di un nuovo pozzo sino a circa 100 metri, molto più profondo dei 30 a cui arrivano le tre strutture attuali. È la decisione presa dall'assessorato regionale dell'Energia per tentare di superare le criticità emerse dopo più di un anno di analisi e di studi sulle acque dei tre storici. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

