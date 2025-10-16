Tenuta di Castelporziano arriva la certificazione FSC | è un modello di sostenibilità ambientale
La tenuta di Castelporziano ha attenuto al certificazione “Forest Stewardship Council” (FSC), l’organizzazione internazionale che promuove la gestione responsabile delle foreste.La certificazione internazionaleÈ stato così riconosciuto al polmone verde di 6000 ettari l’impegno per la tutela della. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Approfondisci con queste news
Ambiente, la tenuta di Castelporziano riceve la certificazione FSC - X Vai su X
? Milano, 15 ott. (askanews) - La tenuta presidenziale di Castelporziano ha ricevuto la certificazione internazionale FSC - Forest Stewardship Council per la gestione del suo patrimonio forestale e per la lotta ai cambiamenti climatici. "Prendersi responsabilit - facebook.com Vai su Facebook
Ambiente, la tenuta di Castelporziano riceve la certificazione FSC - La tenuta presidenziale di Castelporziano ha ricevuto la certificazione internazionale FSC - Da iodonna.it
Ambiente, tenuta presidenziale Castelporziano ottiene certificazione FSC - (askanews) – La prestigiosa certificazione internazionale FSC® (Forest Stewardship Council®) è stata conferita alla tenuta presidenziale di Castelporziano, riconoscendo la gestione attiv ... Lo riporta msn.com
La tenuta presidenziale di Castelporziano ottiene la certificazione FSC - La prestigiosa certificazione internazionale Forest Stewardship Council è stata conferita alla tenuta presidenziale riconoscendone la gestione attiva e responsabile dello straordinario patrimonio fore ... Come scrive msn.com