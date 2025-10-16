Tenuta di Castelporziano arriva la certificazione FSC | è un modello di sostenibilità ambientale

Romatoday.it | 16 ott 2025

La tenuta di Castelporziano ha attenuto al certificazione “Forest Stewardship Council” (FSC), l’organizzazione internazionale che promuove la gestione responsabile delle foreste.La certificazione internazionaleÈ stato così riconosciuto al polmone verde di 6000 ettari l’impegno per la tutela della. 🔗 Leggi su Romatoday.it

