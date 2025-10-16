Tentato omicidio e furto di patate | gli indagati davanti al gip per l' interrogatorio

BRINDISI - Sono comparsi davanti alla gip Vilma Gilli (tribunale di Brindisi) nella mattinata di oggi, giovedì 16 ottobre 2025, i quattro indagati arrestati due giorni fa dai carabinieri, all'esito delle indagini su una gambizzazione avvenuta il 13 giugno scorso nelle campagne di Francavilla. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

