Tentato omicidio di Grignasco resta in carcere il 24enne che ha accoltellato il padre

Resta in carcere Gabriel Attena, il 24enne di Grignasco accusato di tentato omicidio che nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 ottobre ha accoltellato il padre, colpendolo al volto e al collo.Il Gip ha convalidato l'arresto del giovane, che all'interrogatorio di garanzia avrebbe più volte. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

