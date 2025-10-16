Tentato omicidio di Grignasco resta in carcere il 24enne che ha accoltellato il padre

Novaratoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Resta in carcere Gabriel Attena, il 24enne di Grignasco accusato di tentato omicidio che nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 ottobre ha accoltellato il padre, colpendolo al volto e al collo.Il Gip ha convalidato l'arresto del giovane, che all'interrogatorio di garanzia avrebbe più volte. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

tentato omicidio grignasco restaResta in carcere il 24enne che ha accoltellato il padre a Grignasco - La vittima è già tornato a casa e si è detto pronto a perdonare il figlio ... Riporta lavocedinovara.com

Tentato omicidio a Grignasco: arrestato figlio della vittima - Tentato omicidio a Grignasco: arrestato figlio della vittima ... Lo riporta laprovinciadibiella.it

tentato omicidio grignasco restaTentato omicidio familiare a Grignasco: arrestato un giovane sospettato - Un'operazione di polizia a Grignasco ha portato all'arresto di un individuo coinvolto in un'aggressione all'interno di un contesto familiare. Come scrive notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Tentato Omicidio Grignasco Resta