Tentato omicidio a Roma | accoltella uomo e poi gli incendia la roulotte
Era ricercato per tentato omicidio. Ad agosto aveva accoltellato un connazionale e poi aveva incendiato la sua roulotte. A finire in manette è stato un 35enne rumeno, evaso dai domiciliari e rintracciato dopo un mese e mezzo in un vecchio rudere nel parco di Aguzzano.Tentato omicidio a RomaL'uomo. 🔗 Leggi su Romatoday.it
