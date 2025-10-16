Tentato omicidio a Roma | accoltella uomo e poi gli incendia la roulotte

Romatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Era ricercato per tentato omicidio. Ad agosto aveva accoltellato un connazionale e poi aveva incendiato la sua roulotte. A finire in manette è stato un 35enne rumeno, evaso dai domiciliari e rintracciato dopo un mese e mezzo in un vecchio rudere nel parco di Aguzzano.Tentato omicidio a RomaL'uomo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

