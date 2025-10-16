Tentano la truffa dello specchietto chiesti 80 euro alla vittima | denunciati due pregiudicati

Dal finto urto, che avrebbe rotto lo specchietto, alla richiesta di denaro per evitare di effettuare la segnalazione alle assicurazioni. Con il solito “trucco dello specchietto”, due adraniti di 25 e 36 anni avrebbero tentato di truffare una donna, ma l’intervento della polizia ha permesso di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

