Tenta il suicidio a Imperia sul viadotto Santa Lucia così è stato salvato in extremis

Un uomo è stato salvato dalla Polizia Stradale sul viadotto Santa Lucia a Imperia dopo una segnalazione di un automobilista. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Tenta il suicidio a Imperia sul viadotto Santa Lucia, così è stato salvato in extremis

Vuole lanciarsi dal viadotto, la Polizia sventa suicidio a Imperia - Con prontezza e coraggio, gli agenti sono riusciti ad afferrarlo e a riportarlo in sicurezza sul piano viabile ... Come scrive riviera24.it

