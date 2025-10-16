Tensione alle stelle a Gaza | la fragile tregua tra Israele e Hamas rischia di crollare

ABBONATI A DAYITALIANEWS I resti degli ostaggi e le accuse reciproche. La fragile pace tra Israele e Hamas continua a essere sospesa su un filo sottilissimo. Nella serata di mercoledì 15 ottobre, il gruppo palestinese ha restituito i resti di altre due persone, ma secondo il governo israeliano nella Striscia ci sarebbero ancora i corpi di almeno 19 ostaggi. Hamas sostiene di non riuscire a recuperarli a causa delle condizioni estreme in cui versa Gaza, devastata da due anni di bombardamenti continui. In un comunicato, le Brigate Qassam hanno dichiarato: “ Abbiamo consegnato tutto ciò che era possibile raggiungere. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tensione alle stelle a Gaza: la fragile tregua tra Israele e Hamas rischia di crollare

