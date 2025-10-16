Tennistavolo | agli Europei a squadre sorridono Austria e Cechia al maschile e Slovenia e Francia al femminile
La lunghissima giornata dei playoff, che ha visto impegnate le squadre terze classificate delle otto pool maschili e femminili agli Europei a squadre 2025 di tennistavolo, si è ufficialmente conclusa a Zadar. Ecco come sono andate le cose sui campi di gara croati. Tabellone Maschile Austria e Cechia possono esultare: sono queste due le rappresentative che si sono prese i due pass per gli Europei 2027 a squadre al maschile. Austriaci capaci di battere 3-0 l’Ucraina e poi 3-1 i Paesi Bassi, mentre i Cechi si sono liberati prima dell’Italia e poi dell’Ungheria con un doppio 3-1. Tabellone Femminile Slovenia e Francia fanno festa. 🔗 Leggi su Oasport.it
