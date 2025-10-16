Tennis | Six Kings slam Sinner supera Djokovic finale con Alcaraz

Lapresse.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 16 ott. (LaPresse) – Jannik Sinner supera Novak Djokovic e approda nella finale del torneo-esibizione Six kings slam in corso a Riad che offre 1,5 milioni di dollari ai sei partecipanti e sei milioni al vincitore. L’azzurro ha superato il serbo in due set con il risultato di 6-4, 6-2. In precedenza Alcaraz aveva battuto (sempre in due set) l’americano Taylor Fritz. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

tennis six kings slam sinner supera djokovic finale con alcaraz

© Lapresse.it - Tennis: Six Kings slam, Sinner supera Djokovic, finale con Alcaraz

Altre letture consigliate

tennis six kings slamSinner-Alcaraz, finale Six Kings Slam: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - Jannik ha superato in due set Djokovic e ha raggiunto nell'atto conclusivo Carlos: per il secondo anno di fila saranno loro due a contendersi il titolo ... Secondo corrieredellosport.it

tennis six kings slamSinner-Djokovic diretta Six Kings Slam: segui la semifinale di Jannik a Riad. Tennis LIVE - L'azzurro numero due al mondo torna in campo nel torneo di esibizione per sfidare la leggenda serba: in palio c'è un posto per la finale ... Da msn.com

tennis six kings slamSix Kings Slam: Sinner supera Djokovic e vola in finale! - Six King Slam: il torneo privato arabo volge alla fine, Sinner passa su Djokovic 6- Come scrive generationsport.it

Cerca Video su questo argomento: Tennis Six Kings Slam