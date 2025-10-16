Tennis Sinner batte Djokovic e vola in finale a Riyad | sfiderà Alcaraz per il titolo da 6 milioni di dollari
Jannik Sinner non smette di stupire. A Riyad, nell’elegante cornice del Six Kings Slam, il tennista altoatesino ha battuto Novak Djokovic in due set, 6-4, 5-2, con una prestazione da campione vero, imponendosi in due set e guadagnandosi l’accesso alla finale contro Carlos Alcaraz. Il match, molto più che un’esibizione, ha mostrato ancora una volta la crescita e la maturità dell’azzurro, capace di gestire i momenti chiave con freddezza e di dominare il primo set 6-4, per poi chiudere i conti nel secondo grazie a un tennis aggressivo e preciso. Il montepremi da record. L’occasione è la seconda edizione del Six Kings Slam, torneo d’esibizione che vede in campo sei dei migliori tennisti del mondo. 🔗 Leggi su Open.online
